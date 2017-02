Mãe acusada de matar bebê e esconder corpo vai a júri popular

A Justiça determinou que Márcia Zaccarelli Bersaneti, a professora de 37 anos acusada por homicídio e ocultação do cadáver da filha recém-nascida, vai a júri popular.

O crime aconteceu em março de 2011, mas Bersaneti foi presa somente no dia 9 de agosto de 2016, quando o ex-marido, procurando por objetos após o divórcio, encontrou o corpo no escaninho do prédio em que moravam.

Eduardo Pio Mascarenhas, juiz da 1ª Vara Criminal de Goiânia e responsável pelo caso, considera que o crime ocorreu por motivo torpe – pelo fato de a acusada estar, na época, envolvida numa relação extraconjugal. A defesa tem dez dias para recorrer da decisão.

Infanticídio

A desqualificação do crime para infanticídio foi uma alternativa proposta pela defesa, que, em novembro do ano passado, pediu exames de sanidade mental – os quais não constataram transtornos ou dependência química. No entanto, a autoria e materialidade do crime foram atestadas. O magistrado negou o pedido, afirmando que, após o resultado da perícia, foi comprovado que a ré não possuía qualquer tipo de doença ou retardo mental.

Após ser detida, Bersaneti confessou o crime à Policia Civil. De acordo com o depoimento, o crime aconteceu logo depois da alta hospitalar, quando a mulher matou a filha recém-nascida por asfixia, tampando o nariz da criança. O corpo da criança foi colocado dentro de uma bolsa e levado para a casa onde morava. Após embalar em sacos plásticos, carregou até o escaninho de seu apartamento, localizado na garagem do edifício.