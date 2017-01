Mãe faz festinha para comemorar a 1ª menstruação da filha

A menstruação ainda é um tabu em nossa sociedade. Apesar de ser um acontecimento natural do corpo da mulher, muitas se sentem constrangidas quando estão passando por esse período do mês – principalmente as adolescentes. A americana Shelly Jenkins, no entanto, resolveu transformar a primeira menstruação de sua filha Brooke, de 12 anos, em motivo para festejar.

Leia também: Assista: comercial de absorventes quebra os padrões sobre menstruação

“Ela estava ansiosa para ter sua primeira menstruação. Eu quis deixar esse evento ainda mais divertido”, contou Shelly ao BuzzFeed News. Na ocasião, ela preparou um bolo que vinha com os dizeres “parabéns por sua primeira menstruação”, em inglês, escritos por cima com glacê.

Além disso, a mãe encomendou pizza e convidou alguns amigos e familiares para dividirem esse momento com a filha. Como presente é claro que Brooke ganhou várias caixas de absorventes em variados formatos.

Leia mais: 8 erros que você comete durante a menstruação

Pelas fotos publicadas, parece que a festa foi um sucesso, já que a garota posou contente ao lado do bolo personalizado e dos presentes. “Isso é apenas uma coisa que minha família costuma fazer”, contou Brooke ao site.

A história começou a ganhar repercussão quando a sobrinha de Shelly a compartilhou no Twitter no dia 10. Já foram mais de 15 mil likes e 7,5 compartilhamentos no microblog.

Brooke started her period today & my family is super extra 😂😩 pic.twitter.com/ed14gNrgKf — Ahhdum (@autumn1shea) January 10, 2017

O que acharam da iniciativa?