Madonna consegue autorização para adotar mais 2 filhos no Malawi

A Suprema Corte do Malawi aprovou, nesta terça-feira (7), a adoção de duas crianças do país pela cantora Madonna, segundo informações da agência de notícias Reuters.

A estrela já é mãe de quatro filhos: dois adotados no Malawi e dois biológicos. O porta-voz do Sistema Judiciário local, o malauiano Mlenga Mvula, disse que a artista estava no tribunal em Lilongwe, capital do país, para receber a resposta.

O processo foi aberto no último dia 25 de janeiro deste ano e a imprensa foi impedida de se aproximar por um forte esquema de segurança.

Não é a primeira nem a segunda vez da estrela por lá. Madonna mantém projetos da organização Raising Malawi, fundada por ela, com objetivos humanitários.

David e Mercy, de 12 anos, são os caçulas adotados no país. Seus filhos biológicos são mais velhos: Lourdes Maria tem 20 anos e Rocco, 16.