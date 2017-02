Luislinda Valois é nomeada Ministra dos Direitos Humanos

A desembargadora Luislinda Valois, 75 anos, tomou posse na manhã de hoje como Ministra dos Direitos Humanos. A pasta, criada pela ex-presidente Dilma Rousseff em 2015, havia sido extinta por Michel Temer, quando ele ainda estava no cargo como interino, e transformada em Secretaria Especial.

Valois (PSDB-BA) é a atual secretária de Promoção da Igualdade Racial do Ministério da Justiça. Aos 9 anos, a menina negra, de origem humilde, ouviu de um professor: “Se você não tem dinheiro para comprar o material escolar, pare de estudar e vá cozinhar feijoada na casa de branco”. Luislinda Valois deixou a sala de aula chorando, envergonhada. Valente, tomou coragem e retornou: “Não vou parar. Vou estudar para ser juíza e prender o senhor”. O trauma infantil despertou o furor, que fez dessa soteropolitana, uma profissional ávida por justiça.

Primeira juíza negra e primeira profissional da área a proferir uma sentença contra o racismo no Brasil, Luislinda trabalhou no interior baiano até ser promovida, em 1993, para Salvador. Combater o racismo dentro e fora da magistratura e tornar a Justiça acessível a todos são seus desafios constantes.

Ela reativou dezenas de Juizados Especiais em municípios da Bahia e criou e instalou a Justiça Itinerante, sala de audiência dentro de um ônibus que atende os bairros carentes de Salvador e Feira de Santana. Coordenou ainda o Balcão de Justiça e Cidadania e levou a lei às comunidades quilombolas e aos índios. O Programa Justiça, Escola e Cidadania, idealizado por ela, atingiu mais de 5 mil estudantes.

Em 2010, ganhou o Prêmio CLAUDIA na categoria Políticas Públicas. Em dezembro de 2011, em sessão plenária extraordinária do Tribunal de Justiça, foi promovida, pelo critério de antiguidade, como desembargadora.

Em 2012, aposentada, Luislinda tomou posse na Academia de Letras José de Alencar, em Curitiba, no Paraná. No mesmo ano, recebeu o título de embaixadora da paz da Organização das Nações Unidas (ONU).

“A participação das mulheres nos espaços de Poder é fundamental para que sejam realizadas transformações concretas em nosso país, com políticas públicas e iniciativas privadas que reflitam a diversidade e a igualdade de gênero e de raça. Somos um país com maioria de mulheres e maioria de negros. Nossos espaços de decisão precisam refletir isso”, disse a CLAUDIA, em agosto do ano passado, na série de reportagens “Mulheres na Política“. Leia na íntegra aqui.