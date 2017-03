Laudo para lesão corporal contra esposa de Victor é negativo

A delegada disse que ainda aguarda laudo pericial das imagens do circuito interno do prédio onde a suposta agressão teria ocorrido para concluir o inquérito, informa o G1.

Nenhum vizinho ou funcionário do prédio disse ter presenciado qualquer agressão, mas relataram ter ouvido gritos, disse Danúbia. A confusão teria sido motivada por um desentendimento depois de o cantor ter levado a filha do casal para a casa da mãe dele sem o conhecimento da esposa. Poliana e Victor moram no mesmo prédio que a mãe do cantor.

“O que ele [Victor] frisou é que ele não agrediu a esposa grávida, e que ele, inclusive, falou que não teria coragem de agredir um homem, sequer a esposa grávida”, disse a delegada. Todos os envolvidos já prestaram esclarecimentos à polícia.

A delegada disse ainda que já viu o vídeo de segurança, cuja perícia é aguardada, porém não quis comentar sobre o conteúdo das imagens. “A Polícia Civil, após apuração, descobriu que parte dos fatos ocorreu no elevador do prédio e havia uma câmera nesse elevador e no hall do apartamento. (…) Segundo a versão da vítima, ele [cantor] empurrou a mesma ao chão e desferiu alguns chutes no elevador”, ressaltou.