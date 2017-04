Jovem é encontrada morta em lagoa após desafio de jogo online

A adolescente Maria de Fátima Oliveira, 16 anos, foi encontrada morta dentro de uma lagoa, na região central de Vila Rica, no interior do estado de Mato Grosso. A Polícia Civil investiga se a morte da garota está relacionada a um jogo online que incita desafios e do qual a jovem fazia parte. A suspeita é que ela tenha se jogado na lagoa motivada por esses desafios.

Segundo o G1, o corpo da jovem foi encontrado na última terça-feira (11) pela Polícia Militar da cidade, já que o município não conta com o aparato do corpo de Bombeiros, a equipe com preparo ideal para o serviço.

De acordo com a PM, as buscas pela adolescente começaram depois que um dos calçados de Maria de Fátima foi encontrado próximo à lagoa. Moradores da cidade também ajudarem nas buscas, oferecendo barcos particulares para procurar a estudante. Ela estava desaparecida desde a madrugada de terça e seu desaparecimento foi comunicado por familiares deram por seu sumiço

O corpo de Maria de Fátima deve ser encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML) de Vila Rica e não há informações de seu velório e sepultamento.