José Mayer tem cenas cortadas em reprise de ‘Senhora do Destino’

Sempre que uma novela é reprisada em Vale a Pena Ver de Novo, ela é reeditada para ter capítulos menores e duração mais curta do que quando foi ao ar pela primeira vez. Senhora do Destino, no entanto, ela tendo uma alteração mais significativa: a maior parte das cenas do personagem Dirceu de Castro, interpretado por José Mayer, estão sendo cortadas propositalmente.

O ator de 57 anos está na geladeira da emissora após assediar a colega de trabalho Susllem Tonani, 28 anos, nos bastidores de A Lei Do Amor. Como não viu resultados na denúncia que fez ao setor de Recursos Humanos da TV Globo, a figurinista relatou toda a história na coluna #AgoraÉQueSãoElas, da Folha de S. Paulo, na sexta-feira (31), causando mobilização popular e de outras funcionários – incluindo atrizes – da emissora. Com isso, na terça-feira (04), o ator assumiu seus atos e ficou suspenso da programação da Globo.

De acordo com o colunista Fernando Oliveira, do F5, o personagem de Mayer não será suprimido da trama, já que tem um envolvimento romântico com a protagonista – e, consequentemente, se envolve em um triângulo amoroso com Maria do Carmo (Suzana Vieira) e Giovanni Improtta (José Wilker). No entanto, apenas as cenas de extrema importância para o enredo da novela se manterão.