Joi McMillon: a 1ª mulher negra nomeada ao Oscar de Melhor Edição

Nesta terça-feira(24), a Academia anunciou os indicados para o Oscar 2017. Entre o nomes anunciados, destacou-se o de Joi McMillon. Ela se tornou a primeira mulher negra a concorrer a estatueta na categoria Melhor Edição.

Joi concorre ao prêmio mais importante da sétima arte ao lado de Nat Sanders, pelo filme Moonlight: Sob a luz do luar. O filme conta a história de um garoto negro periferia de Miami (Estado Unidos), que enfrenta dilemas e desafios relacionados à sua raça e à sua sexualidade. O longa tem previsão de lançamento para o Brasil em 23 de fevereiro.

A cerimônia do Oscar acontece três dias depois da estreia do filme no país, em 26 de fevereiro. Além de Joi McMillon e Nat Sanders, concorrem à estatueta de Melhor Edição Joe Walker (A Chegada), Tom Cross (La La Land: Cantando estações), John Gilbert (Até o Último Homem) e Jake Roberts (A qualquer custo).

Representatividade no Oscar

Pela primeira vez na história da premiação, o Oscar tem três mulheres negras nomeadas em uma única categoria. Viola Davis, Octavia Spencer e Naomie Harris concorrem ao prêmio de Melhor Atriz Coadjuvante por suas atuações em Cercas, Estrelas Além do Tempo e Moonlight: Sob a luz do luar, respectivamente.

O questão sobre a falta representatividade no Oscar está em pauta em Hollywood desde 2015. Em 2016, um movimento promovido nas redes sociais com a hashtag #OscarStillSoWhite pressionou a Academia a se mover em relação ao assunto.

Nos meses que se seguiram depois da mobilização ela convidou membros importantes da indústria pra renovar seu quadro, levando em conta a diversidade racial, de gênero e buscando também um rejuvenescimento dos votantes.

