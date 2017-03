Jane Fonda revela abuso sexual sofrido na infância

Mais uma vítima de abuso sexual decidiu que era hora de contar o drama vivido em seu passado. Desta vez foi a atriz Jane Fonda, 79 anos, que tomou a decisão de não se manter calada por um abuso que sofreu na infância.

“Eu fui estuprada”, contou a estrela de Hollywood para a atriz e ativista dos direitos das mulheres Brie Larson, 27 anos, em entrevista à revista The Edit.

Jane ainda contou que, além do abuso sofrido quando era criança, chegou a perder uma oportunidade de emprego na juventude porque se recusou a dormir com o chefe responsável pela vaga oferecida.

Na conversa com Brie, Jane disse que levou muito tempo para que ela tomasse consciência da questão do empoderamento feminino. Criada no contexto dos anos 1950, a atriz sempre se sentiu obrigada a satisfazer os outros.

“Eu sempre acreditei que isso era minha culpa; que eu nunca fiz ou disse a coisa certa.” Este sentimento de culpa, na opinião de Jane, é o que leva muitas meninas que foram estupradas a não perceberem a agressão a qual foram submetidas.

As duas celebridades ainda falaram sobre feminismo, movimento das mulheres pelo mundo, beleza, violência sexual, ativismo político das celebridades, seus arrependimentos, sua recente reinvenção na carreira (com a série da Netflix Grace and Frakie) e patriarcado.

Infelizmente o caso de Jane não foi o único registrado na família. Quando o diálogo revirou as memórias da atriz, ela lembrou do assédio vivido por sua mãe, a também atriz Frances Ford Seymour (1908-1950) – que se matou aos 42 anos, quando a filha tinha apenas 12.