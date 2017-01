Confira os indicados ao Oscar 2017

A cerimônia do Oscar, a maior premiação do cinema mundial, acontece no dia 26 de fevereiro. Enquanto o tapete vermelho não chega, vale fazer aquela maratona para se preparar e seguir a lista de indicados, divulgada hoje pela Academia.

Com 14 indicações em 13 categorias La La Land – Cantando Estações lidera o ranking e se iguala aos recordes históricos de Titanic (1997) e A Malvada (1950). Quem também fez história foi Meryl Streep, que quebrou o próprio recorde e concorre a mais uma estatueta por seu papel comédia musical Florence: Quem é Essa Mulher?, como Melhor Atriz. Meryl já levou o Oscar três vezes.

Confira a lista na íntegra:

Melhor filme

A chegada

Até o último homem

Estrelas além do tempo

Lion

Moonlight: Sob a luz do luar

Cercas

A qualquer custo

La la land: Cantando estações

Manchester à beira-mar

Melhor ator

Casey Affleck por “Manchester a beira mar”

Denzel Washington por “Cercas”

Ryan Gosling por “La La Land: Cantando estações”

Andrew Garfield por “Até o Último Homem”

Viggo Mortensen por”Capitão Fantástico”

Melhor atriz

Natalie Portman por “Jackie”

Emma Stone por “La La Land: Cantando Estações”

Meryl Streep por “Florence: Quem é essa mulher?”

Isabelle Huppert por “Elle”

Ruth Negga por “Loving”

Melhor ator coadjuvante

Mahershala Ali por “Moonlight: Sob a luz do luar“

Jeff Bridges por “Até o Último Homem”

Lucas Hedges por “Manchester à beira-mar”

Dev Patel por “Lion: uma jornada para casa”

Michael Shannon por “Animais noturnos”

Melhor atriz coadjuvante

Viola Davis por “Cercas”

Naomi Harris por “Moonlight: Sob a luz do luar”

Nicole Kidman por”Lion”

Octavia Spencer por “Estrelas além do tempo”

Michelle Williams por “Manchester à beira-mar”

Melhor diretor

Dennis Villeneuve (“A chegada”)

Mel Gibson (“Até o último homem”)

Damien Chazelle (“La La Land: Cantando estações”)

Kenneth Lonergan (“Manchester à beira-mar”)

Barry Jenkins (“Moonlight: Sob a luz do luar”)

Melhor roteiro original

“La la land: Cantando estações”

“Manchester à beira-mar”

“A qualquer custo”

“O lagosta”

“20th century woman”

Melhor roteiro adaptado

“Moonlight”

“Lion”

“Cercas”

“Estrelas além do tempo”

“A chegada”

Melhor fotografia

“A chegada”

“La la land”

“Moonlight”

“O silêncio”

Melhor animação

“Kubo e as cordas mágicas”

“Moana”

“My life Courgette”

“The red turtle”

“Zootopia”

Melhor filme em língua estrangeira

“Land of mine”

“A mand called Ove”

“O apartamento”

“Tanna”

Toni Erdmann”

Melhor documentário

“Fire at sea”

“I am no your negro”

“Life, animated”

“O.J. Made in America”

“13th”

Melhor curta-metragem

“Ennemis Intérieurs”

“La femme et le TGV”

“Silent night”

“Sing”

“Timecode”

Melhor documentário em curta-metragem

“Extremis”

“41 miles”

“Joe’s violin”

“Watani: My homeland”

“The white helmets”

Melhor curta-metragem de animação

“Blind Vaysha”

“Borrowed time”

“Pear Cider and Cigarettes”

“Pearl”

“Piper”

Melhor edição

“A chegada”

“Até o último homem”

“A qualquer custo”

“La la land: Cantando estações”

“Moonlight: Sob a luz do luar”

Melhor edição de som

“A chegada”

“Deepwater horizon”

“Até o último homem”

“La la land: Cantando estações”

“Sully: O herói do rio Hudson”

Melhor mixagem de som

“A chegada”

“Até o último homem”

“La la land: Cantando estações”

“Rogue One: Uma história Star Wars”

“13 Hours: The secret soldiers of Benghazi”

Melhor canção original

“Audition (The fools who dream)” (“La la land: Cantando estações”)

“Can’t stop the feeling” (Trolls”)

“City of stars” (La la land: Cantando estações”)

“The empty chair” (Jim: The James Foley Story”)

“How far I’ll go” (“Moana”)

Melhor trilha sonora

Micha Levi (“Jackie”)

Justin Hurwitz (“La la land: Cantando estações”)

Nicholas Britell (“Moonlight: Sob a luz do luar”)

Thomas Newman (“Passageiros”)

Melhor design de produção

“A chegada”

“Animais fantásticos e onde habitam”

“Ave, Cesar!”

“La la land: Cantando estações”

“Passageiros”

Melhores efeitos visuais

“Deepwater horizon”

“Doutor Estranho”

“Mogli”

“Kubo and the two string”

“Rogue One: Uma história Star Wars”

Melhor cabelo a maquiagem

“A man called Ove”

“Star Trek: Sem fronteiras”

“Esquadrão suicida”

Melhor figurino

“Allied”

“Animais fantásticos e onde habitam”

“Florence: Quem é essa mulher?”

“Jackie”

“La La Land: Cantando Estações”