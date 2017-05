Índia autoriza aborto de menina violentada em decisão inédita

Uma junta de médicos na Índia autorizou o aborto em um menina de 10 anos estuprada pelo padrasto.

O caso é um marco porque a lei indiana não permite aborto em gestações acima de 20 semanas, exceto quando há perigo para a vida da mãe. Os médicos alegaram que a menina poderia sofrer “trauma psicológico” caso a gravidez seguisse adiante. Dessa forma foi possível que a menina, que está grávida de 20 semanas, recebesse autorização para realização do procedimento.

Leia também: “Sofri abuso sexual aos 13 anos”

O caso aconteceu no Estado de Haryana, no norte do país. Segundo informações da BBC, o padrasto violentava a menina constantemente. Ele foi preso.

A Índia que mais sofre com abuso sexual de crianças no mundo. Quase em todos os casos, os agressores são conhecidos das vítimas: familiares, amigos ou vizinhos. As vítimas acabam não denunciando o caso por medo de alguma retaliação ou desonra familiar