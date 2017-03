Incêndio mata 29 meninas em abrigo para adolescentes na Guatemala

Em um abrigo para adolescentes em San José Pinula, na Guatemala, um incêndio no dormitório matou cerca de 29 meninas e deixou outras 38 feridas na última quarta-feira (08).

Segundo o G1, as chamas foram provocadas por internas que protestavam contra abusos sexuais e físicos que elas sofriam pelos responsáveis do centro, como agressões e má alimentação. O fogo era apenas para chamar a atenção das autoridades, mas saiu do controle.

Os corpos das 20 meninas falecidas no local ficaram carbonizados e quase todas as sobreviventes tinham queimaduras no corpo, algumas de 2º, 3º, e 4º grau – 9 delas não resistiram e morreram no hospital.

O local é mantido pelo Secretaria de Bem-Estar Social da Presidência do país e abriga jovens de 13 a 17 anos vítimas de maus tratos. Como informa a Folha, ele tem capacidade para 400 internos, mas abrigava 500 até o incêndio.

“Nós vamos pedir o fechamento imediato do centro e uma investigação para determinar as responsabilidades administrativas e criminais do centro por ter deixado de cumprir com o seu mandato”, disse a procuradora de direitos Humanos da Infância, Hilda Morales, informa o G1.