Adultos jogam crianças pela janela em incêndio em Londres

Na madrugada desta quarta-feira (14), um incêndio tomou conta da Torre Grenfell, bloco residencial de 24 andares na região oeste de Londres. Adultos chegaram a jogar crianças pela janela na tentativa de salvá-las. Era 0h15 na Inglaterra (21h15, em Brasília) quando tudo começou.

De acordo com a moradora Samira Lamrani, que estava para fora do edifício, um bebê sobreviveu ao ser lançado por uma mulher do nono ou décimo andar e depois foi agarrado por um homem que estava no solo. A vizinha Zara também relatou ter visto uma mãe jogar uma criança de cerca de 5 anos pela janela do quinto ou sexto andar.

“Vi uma pessoa cair, vi outra mulher com seu bebê do lado de fora da janela, ouvi gritos, gritei para que descessem e diziam que não conseguiam sair dos apartamentos porque a fumaça era muito intensa nos corredores” disse Jody Martin à BBC, relata o Estadão.

Até o momento, seis mortes foram confirmadas e mais de 70 pessoas foram dadas como feridas, 20 em estado grave.

“Sinceramente, não se sabe se pessoas saltaram para escapar do fogo, mas para mim, o principal neste incidente é que os alarmes não soaram dentro do edifício”, lamentou Paul Munakr, morador do sétimo andar, à BBC. Ele conta que só escapou porque ouvia gritos de “não pule” pelo lado de fora.