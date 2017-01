Homem planeja chacina inspirada na de Campinas, mas é preso antes

Redação do HuffPost Brasil

Morador de Jaboticabal (SP), Rodrigo Nomura Guerreiro, de 43 anos, foi preso nesta quarta-feira (4) suspeito de ter feito uma série de ameaças de morte contra a ex-exposa, uma juíza e duas promotoras e de prometer uma chacina na cidade. Ele disputa com a ex-esposa a guarda do filho. As informações são do G1.

Nas redes sociais, ele escreveu que repetiria a tragédia em Campinas na noite de Ano Novo. No episódio, Sidnei Ramis de Araújo matou a ex-esposa, Isamara Filier, amigas e parentes dela e o filho de oito anos, motivo de uma disputa judicial do casal pela guarda. Foram doze vítimas no total.

Em uma carta que deixou antes da chacina, Sidnei insulta a Lei Maria da Penha e as vítimas. “Quero pegar o máximo de vadias da família juntas”, escreveu.

Rodrigo ameaçou a ex-esposa por ela ter saído do País com o filho do casal, de dez anos. Ele disse ainda que iria invadir o Fórum da cidade para matar o maior número possível de pessoas, antes de cometer suicídio.

A polícia de Jaboticabal foi acionada e prendeu Rodrigo em flagrante, em casa, no bairro Jardim São Marcos. Ele irá responder pelos crimes de injúria, ameaça e coação no curso do processo, quando se intervém em processo judicial utilizando violência ou ameaça.

“Ele foi preso no início da madrugada em flagrante quando foi surpreendido logo após acabar de fazer uma última postagem nas redes sociais com relação a crimes de ameaça e difamação. Ele já vinha fazendo as ameaças há alguns dias, foi identificado pela Polícia Civil e encaminhado para o CDP de Itaiuva”, afirmou o delegado seccional, Cláudio José Otoboni.

Também na noite da virada do ano, Renata Rodrigues Aureliano, de 29 anos, foi vítima do ex-companheiro, Jéferson Diego Caetano da Costa, em Campestre (MG). Ele ateou fogo nela com um galão de gasolina comprado em um posto de combustível.