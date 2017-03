Homem mata a própria filha para se vingar de ex-companheira

Uma jovem foi morta pelo pai, em Belford Roxo (RJ). De acordo com a Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF), o crime foi cometido porque o homem não aceitava o fim do relacionamento com a mãe da garota.

O caso aconteceu na última terça-feira (21), na cidade da Baixada Fluminense, nas vésperas do aniversário da mãe da menina.

Segundo informações divulgadas no jornal Extra, o agente penitenciário Dário de Oliveira e Silva deu um tiro na cabeça de Dayanne Mariano de Azevedo e Silva, 13 anos, e depois se enforcou. Os corpos foram encontrados pela mãe de Dayanne.

O motivo

De acordo com o delegado responsável pelo caso Willians Batista, Dário tinha livre acesso à residência. Ele manteve um relacionamento extraconjugal com a mãe da garota por 16 anos. Contudo, a mulher decidiu pôr um fim na relação há três meses – decisão que não foi aceita pelo agente penitenciário.

“Há cerca de três meses, a mulher pôs fim ao relacionamento e ele passou a ameaçá-la e a agredi-la. Ele matou Dayanne e se matou para atingir a mãe [da adolescente]“, disse Willians.

As ameaças sofridas pela mãe levaram a mulher a procurar a Delegacia Especial de Atendimento à Mulher (Deam) da cidade, há dois dias, para registrar as intimidações de Dario. “Ele vinha ameaçando a mãe de Dayanne e chegou a dizer que a morte seria pouco para ela”, contou o delegado.