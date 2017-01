No RJ, homem confessa ter matado ex-namorada, mas é liberado

Mais um caso de violência contra a mulher foi confirmado. Fábio de Paulo Faria, 36 anos, assumiu ter matado a ex-namorada Oneia da Silva Nascimento, 54 anks, e se apresentou à 151ª Delegacia de Polícia de Nova Friburgo (RJ), na tarde da última segunda-feira (16), e foi liberado em seguida porque não houve flagrante do crime.

Oneia foi encontrada com sinais de asfixia em um quarto de motel na última sexta-feira (13). O laudo do Instituto Médico Legal (IML) está previsto para sair em 20 dias, mas o delegado responsável, Mário Arruda, pelo caso aponta asfixia mecânica como causa – confirmada pelo próprio autor do crime.

De acordo com Arruda, Faria disse que matou a ex-companheira por não aceitar fim do relacionamento com a cuidadora de idosos.

Segundo informações do jornal Extra, no passado, Oneia chegou a denunciar o ajudante de caminhão por agressões físicas e por perseguições na Delegacia Especial de Atendimento à Mulher (Deam) do município e a Justiça concedeu uma medida protetiva para que o homem não se aproximasse dela. Porém, como Oneia consentiu o encontro no motel no dia 13, não houve descumprimento da ordem.