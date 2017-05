Guia prático de celulares: as melhores opções em cada categoria

Trocar de celular nunca é uma tarefa fácil, ainda mais hoje em dia. São inúmeros modelos, cores e tamanhos que realizam as mais diversas funções. No entanto, sempre sabemos o que queremos mais – seja uma boa câmera para as selfies e fotos de paisagens, uma bateria que dure mais do que algumas horas e um aparelho que seja mais fino e leve.

Separamos algumas dicas em um guia bem prático para ajudar você a escolher o modelo de celular com funções que mais se adaptam às suas necessidades e ao seu gosto.

Se você precisa de bateria que dure o dia todo

SAMSUNG GALAXY A9

Aguenta 23 horas de uso antes de recarregar a bateria. No entanto, a autonomia compromete o tamanho: é grosso e pesado. Custa 2,8 mil reais.

MOTOROLA MOTO Z PLAY

Se a utilização do aparelho for moderada, a bateria chega a durar

um dia e meio. O tempo cai para 20 horas em uso normal. Custa 1 899 reais.

Se você quer tirar as melhores fotos

APPLE IPHONE 7 PLUS

A câmera traseira é dupla e as lentes têm distâncias focais diferentes para fotos de longe e de perto. A nitidez se mantém mesmo com zoom. Custa 4 099 reais.

SAMSUNG GALAXY S7 EDGE

O melhor do mercado para fotografar: tem foco automático rápido e preciso e boa captação até em ambientes com pouca luz. Custa 3 999 reais.

Se você gosta de telas grandes

LG G4

Possui tela de 5,5 polegadas, com 2 560 x 1 440 pixels de resolução, cores bem próximas do real e contraste maior, o que facilita a leitura. Custa 3 mil reais.

SONY XPERIA XA ULTRA

Tela de 6 polegadas e resolução full HD, ideal para a reprodução de vídeos e para ler arquivos, até mesmo planilhas e contratos com letras miúdas. Custa 2 mil reais.

Se você quer assistir TV no celular

MOTOROLA MOTO G5 PLUS

Vem com aplicativo e sintonizador de TV digital HD integrado, que garante a alta qualidade das imagens. Custa 1,5 mil reais.

ASUS ZENFONE GO LIVE

Usa o padrão FullSeg para oferecer resolução HD (720 pixels), mas exige que uma pequena antena seja conectada na saída do fone de ouvido. Custa 999 reais.

Se você prefere um aparelho fino e leve

MOTOROLA MOTO Z

O smartphone mais fino do mercado: tem 5,2 milímetros de espessura. Mas não possui entrada para fone de ouvido – um adaptador vem com o aparelho. Custa 2 899 reais.

ASUS ZENFONE 3

Tem 6,16 milímetros de espessura e tela de 5,5 polegadas com resolução HD. Ponto negativo: a bateria não dura o dia todo se o uso for constante. Custa 1,5 mil reais.

Se você procura um celular barato

SAMSUNG GALAXY J1 MINI

Tem tela menor (4 polegadas), mas, apesar do preço baixo, promete bateria de maior duração que os concorrentes. Custa 599 reais.

ALCATEL PIXI 4

O melhor custo-benefício: além de tela de 6 polegadas, tem câmera de 13 megapixels e memória de 8 gigabytes, que pode ser aumentada com um cartão. Custa 566,10 reais.

* Preços pesquisados em março, sujeitos a alteração. Confirme na loja antes de comprar.