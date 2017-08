São Paulo é o próximo alvo das guerrilheiras de museu

As Guerrilla Girls usam como pseudônimos os nomes de artistas que fizeram história, como Frida Kahlo, Paula Modersohn-Becker e Rosalba Carriera. O nome do coletivo criado em 1985 em Nova Iorque, que significa “Meninas da Guerrilha”, soa como “gorila” no sotaque norteamericano, o que justifica em parte a utilização de máscaras de primatas pelas integrantes.

Mascaradas e organizadas, as mulheres já realizaram intervenções nos museus mais importantes do mundo. A primeira aparição, na década de 80, questionava: “As mulheres precisam estar nuas para entrar no Met. Museum?”.

A colocação das guerrilheiras continua tão pertinente quanto há 30 anos. Na época, apenas 5% dos artistas expostos no museu novaiorquino eram mulheres, enquanto 85% dos nus eram de mulheres retratadas. Hoje, em levantamento realizado pelo coletivo, 6% dos expositores no Museu de Arte de São Paulo (MASP) são mulheres, e 68% dos nus são femininos.

As Guerrilla Girls já estiveram em importantes polos artísticos do Brasil levando os questionamentos sobre desigualdade de gênero na arte, e voltam agora para São Paulo. De 12 de agosto a 3 de dezembro elas estarão no Sesc Sorocaba (SP), e de 29 de setembro a fevereiro de 2018 no MASP.

Trajetória

As artistas alcançaram notoriedade tamanha que se tornaram as principais fontes sobre as disparidades na arte – que são consequência da desigualdade de gênero também na política, no mercado e em outras instâncias.

Embora sejam hoje convidadas pelos museus que criticavam, tendo acervos no Pompidou (Paris) e MoMA (NY), por exemplo, a firmeza das guerrilheiras continua: trata-se apenas de ampliar os públicos atingidos e espalhar a palavra.

“Acreditamos que é ótimo criticar uma instituição em suas próprias paredes. Na Bienal de Veneza, exibimos seis grandes banners sobre a histórica discriminação da própria Bienal e dos museus de Veneza. Mais de 1 milhão de pessoas visitaram a nossa exposição no Centre Pompidou, em Paris. Sempre que nosso trabalho aparece em uma instituição como essa, recebemos toneladas de e-mails de pessoas falando que nosso trabalho lhes mostrou algo que elas nunca souberam sobre arte e cultura, e que nós as inspiramos a realizar o seu próprio, louco e criativo ativismo”, contou a guerrilheira Käthe Kollwitz ao Estado de S. Paulo.

A irônica série “As vantagens de ser uma mulher artista”, também elaborada pelas Guerrilla Girls na década de 80, já é um clássico e impressiona pela atualidade da situação das mulheres nas artes:

As vantagens de ser uma artista mulher:

– Trabalhar sem a pressão do sucesso;

– Não ter que estar em exposições com homens;

– Ter uma escapatória do mundo da arte em seus 4 empregos free-lancers;

– Saber que sua carreira pode deslanchar depois que você tiver 80 anos;

– Estar segura de que qualquer tipo de arte que você fizer vai ficar rotulada como “feminina”;

– Ver suas ideias viverem no trabalho de outros;

– Ter a oportunidade de escolher entre carreira e maternidade;

– Ter mais tempo pra trabalhar quando seu parceiro te trocar por uma mulher mais nova;

– Ser incluída em versões revisadas de livros de história da arte;

– Não ter que enfrentar o embaraço de ser chamado de gênio;

– Ter seu retrato nas revistas de arte usando uma fantasia de gorila.

Essa desigualdade, no entanto, está longe de passar despercebida: aí estão as Guerrilla Girls, brigando por nós na selva.

