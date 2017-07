Grávidas dançam ‘Despacito’ para aumentar a dilatação

Só quem já deu à luz sabe o desespero que é esperar a dilatação ideal para iniciar o trabalho de parto. A técnica de enfermagem Evellin Costa, 23 anos, e a vendedora Caroline Pereira, 26 anos, no entanto, passaram por isso com bom humor. A dupla decidiu se jogar na dança – já vestidas com a roupa do procedimento – para acelerar o processo. E não foi qualquer música! A escolhida foi Despacito, reggeaton sucesso mundial de Luis Fonsi.

O momento foi registrado em vídeo e publicado por Evellin em seu perfil do Facebook. Em 16 dias, foram mais de 1,5 milhões de visualizações, 9,4 mil reações e curtidas e mais de 9 mil compartilhamentos. “37 Semanas, 7 centímetros de dilatação e nada de Nicole sair. O que tem para hoje Despacito para vê no que vai dar”, escreveu a gestante na legenda.

Precisando de mais 3 centímetros de dilatação, Evellin perguntou às enfermeiras se não havia uma maneira de apressar o movimento. “Elas falaram que eu poderia ficar à vontade, poderia tomar banho quente, poderia fazer agachamento, fazer da forma que eu quisesse. Como eu gosto de dançar, preferi dançar”, contou a técnica de enfermagem à TV Bahia em reportagem exibida na quarta-feira (05).

“Como eu também estava querendo [ter o filho] logo, não aguentava ficar aqui dentro da maternidade. A minha médica pedia para eu andar, fazer agachamento, então fui na ideia dela e a gente foi fazer o vídeo”, completou Caroline.

As duas estavam internadas na mesma sala da Maternidade José Maria de Magalhães Neto, em Salvador, onde uma equipe trabalha junto às gestantes realizando técnicas para deixar o momento do parto mais confortável.

Após o registro da dança, Evellin demorou mais dois dias para atingir os 10 centímetros necessários para o parto de sua primeira filha, Nicole Emanuele. Já Caroline estava com apenas 4 centímetros de dilatação e precisou esperar mais 4 dias para dar à luz ao segundo filho, Antoni Eduardo.

Assista ao vídeo: