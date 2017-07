Grávida de gêmeos recebeu apenas um dos filhos após o parto

Cleidiane Silva dos Santos, 22 anos, moradora de Ilhéus, no sul da Bahia, afirma que estava grávida de gêmeos, mas recebeu apenas um dos bebês após o parto no dia 24 de junho. Segundo ela, durante a cesariana, realizada na Maternidade Santa Helena, a baiana sofreu um mal-estar e se recuperou apenas ao final do procedimento. No dia seguinte, Cleidiane recebeu apenas um bebê, quando esperava por dois, e diz não ter ganhado qualquer explicação.

A mulher prestou queixa em uma delegacia do município, na quinta-feira (6). “Cleidiane contou que, quando chegou à maternidade, uma enfermeira ouviu o coração dos dois bebês e disse que estava tudo bem com ambos”, disse ao UOL a delegada responsável pelo caso, Andréia Oliveira.

Uma ultrassonografia feita quando ela estava com 37 semanas de gestação mostra dois fetos, um com peso provável de 3,1 quilos e outro com 2,8 quilos. A delegada enviou, na segunda-feira (10), intimação ao diretor do hospital, ao médico responsável e aos enfermeiros que participaram do parto para que compareçam à delegacia e prestem depoimento.

“O hospital tem de explicar se tinha um ou dois bebês. E, se havia dois, tem de contar o que aconteceu com o outro, onde ele está”, disse a delegada.

