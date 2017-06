Grávida, atleta completa corrida e é ovacionada nos EUA

A corredora norte-americana Alysia Montaño, 31 anos, roubou os holofotes ao completar a prova de 800 metros rasos na quinta-feira (22), no USA Track and Field Championships, torneio de atletismo nos Estados Unidos. Vestindo um top da mulher maravilha, Montaño está grávida de cinco meses de seu segundo filho.

Mesmo ficando sem medalhas, Montaño foi muito aplaudida no estádio de Sacramento, na Califórnia. Não é a primeira vez que a atleta conquista o feito. Em 2014, correu grávida de oito meses. “Todos estavam me dizendo ‘desta vez você correrá até mais rápido, porque está menos grávida'”. Eu respondia: ‘pessoal, ainda assim eu estou grávida'”, disse ela após a prova. Dessa vez, Montaño foi 11 segundos mais rápida do que três anos atrás.

