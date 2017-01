Globeleza aparece vestida na vinheta do Carnaval 2017

Desde o início dos anos 1990, a Rede Globo celebra o Carnaval com a vinheta “Globeleza”. Por 14 anos, a pioneira Valéria Valenssa foi a passista estrela do vídeo transmitido no horário dos comerciais ao longo de toda a programação. Desde que deixou o posto, outras 4 mulheres passaram por ele.

Além da famosa música-tema do Carnaval da emissora – com o refrão “Na tela da TV, no meio desse povo, a gente vai se ver na Globo” –, outra marca registrada da vinheta era o fato da passista estar sempre nua, coberta apenas por pintura corporal. Porém, este ano, a emissora surpreendeu.

Na vinheta de 2017, apresentada neste domingo (08) no Fantástico, Érika Moura – Globeleza desde 2015 – aparece vestida e acompanhada de outros dançarinos. Eles alternam entre roupas temáticas de maracatu, axé, frevo e bumba-meu-boi, em uma busca da Globo por representar estilos carnavalescos dos quatro cantos do país.

O resultado ficou lindo, veja:

No dia 08, a emissora divulgou em seu canal no Youtube um vídeo com os bastidores da gravação.