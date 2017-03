Não acabou: ‘Gilmore Girls’ pode ter nova temporada especial

Parece que a história de Lorelai e Rory Gilmore não chegou ao fim… Após o sucesso do revival lançado na Netflix em novembro do ano passado, a série Gilmore Girls pode voltar a ter novos episódios.

Quem assistiu aos quatro episódios de Gilmore Girls – A Year in the Life que retratam a vida de mãe e filha – e dos morados de Stars Hollow – quase 10 anos após o fim da série original sabe que a história delas não chegou ao fim. Pelo contrário: a última frase pronunciada no capítulo final deixou os fãs querendo ainda mais.

A boa notícia é que Ted Sarandos, Chief Content Officer (CCO) da Netflix, disse ao jornal britânico Press Association que a plataforma de streaming está tendo conversas preliminares com os produtores para produzir mais um especial da série.

“Nós esperamos que aconteça”, disse, “Obviamente, nós amamos o sucesso do show e os fãs adoraram o quanto ele foi vem feito: foi entregue o que eles esperavam. O pior é esperar anos pela volta do seu programa favorito e ser decepcionado, mas realmente o resultado foi o esperado e as pessoas estavam realmente animadas por mais. E nós temos conversado com eles sobre a possibilidade de mais”

Será que a criadora Amy Sherman-Palladino vai topar?