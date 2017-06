‘Gata quero só você’, escreve professor para aluna de 10 anos

Um homem de 22 anos foi preso no último sábado (10) após a avó de uma aluna de 10 anos de idade ler as mensagens que ele trocava com a menina. “Gata quero só você” era uma das frases que ele dizia para a criança. “Era o celular na mão o tempo todo. Eu peguei e vi as mensagens dele. Fiquei em pânico”, disse a avó ao G1.

Ele era professor voluntário de fanfarra em uma escola municipal na região sul de Palmas, no Tocantins. O homem foi preso por tentativa de estupro. Segundo a Polícia Militar, o suspeito marcou um encontro com a criança em uma praça próxima à escola em que dava aulas. Quando os policiais chegaram, a criança estava chorando enquanto ele tentava levá-la para o matagal.

Nas primeiras mensagens encontradas no WhatsApp da menina, ele perguntava sobre os gostos dela e pedia para ela ‘dançar mais’ no intervalo das aulas. Ele também chegou a pedir fotos dela ‘à vontade’ e a dizer que um batom a deixava ‘mais mulherão’.

Segundo a família, ele havia começado a trabalhar há pouco tempo na escola. “Eu tinha sentido algo ruim quando eu vi a cara do sujeito, mas não quis pensar mal. Aí quando vi as mensagens tomei esse susto”, disse a avó.