Garoto de 2 anos salva irmão gêmeo preso sob uma cômoda

Os irmãos gêmeos Browdy e Brock de 2 anos, brincavam sozinhos no quarto quando a cômoda caiu sobre um deles, que ficou preso. O acidente aconteceu na sexta-feira (31), nos EUA, e ganhou repercussão após o vídeo em que Browdy salvando Brock foi divulgado pelo pai dos garotos, Ricky Shoff, em seu Facebook no domingo (01).

“Eu hesitei um pouco em postar isso. Mas eu sinto que não só é importante para alertar, como também é incrível. Estamos muito agradecidos pelo laço forte que esses irmãos compartilham. Nós sabemos que Browdy não estava sozinho quando tirava a cômoda do Brock. Nos sentimos abençoados por ele estar bem. Por favor, certifique que seus aparadores estão trancadas e fixado à parede. Compartilhe”, escreveu Ricky na publicação com o link do vídeo.

Desde então, já foram mais de 1,6 milhões de visualizações no vídeo. Nos comentários, algumas pessoas criticaram a ausência dos pais, enquanto outros celebraram a força de vontade que fez com que Browdy salvasse o irmão.