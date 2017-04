Garoto de 11 anos comete suicídio após namorada fingir que morreu

O adolescente Tysen Benz, de 11 anos, cometeu suicídio após a namorada dele, uma menina de 13 anos, fazer uma “brincadeira” na qual fingia a própria morte. Quem contou a história foi a mãe do menino, a norte-americana Katrina Goss.

No dia 14 de março, ela encontrou o menino enforcado e chamou o resgate médico. Tysen foi levado a um hospital em Ann Arbor, no Michigan, ainda com vida. Ele foi mantido por aparelhos até a última terça-feira (4), quando faleceu.

O adolescente era descrito como “uma criança maravilhosa”, que amava esportes. O namoro era escondido, bem como as mensagens trocadas em segredo com a garota através de um celular comprado sem que os pais soubessem.

Katrina afirmou que não chegou a conhecer a jovem. “Estou furiosa. Sim, eles são jovens, mas, sinto que, quando você tem 13 anos, já pode fazer escolhas”, defende Katrina. “Me parece que ela se aproveitou de um garoto mais novo e deveria ser considerada responsável por essa brincadeira horrível”, desabafou.

Segundo o capitão da polícia Mike Kohler, do departamento de Marquette, é possível que a adolescente seja indiciada como um adulto, caso a investigação conclua que ela interferiu na decisão do suicídio.

Para evitar que casos como esse aconteçam com outras famílias, a mãe de Tysen fez um apelo aos pais: “Estendam a mão e se comuniquem com seus filhos sobre o precioso presente da vida e sobre o perigo da internet”, finalizou.