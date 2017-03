Garoto corta cabelo igual ao do amigo para confundir professora

Jax, um garotinho de cinco anos de idade do Kentucky, nos Estados Unidos, fez um pedido simples para sua mãe: que o corte de seu cabelo fosse igual ao do amigo Reddy. Dessa forma, segundo o pequeno, os dois conseguiriam confundir a professora, que não saberia distinguir quem era quem entre os amigos.

Reddy é negro e Jax branco. Em tempos de intolerância, em que vemos novos casos de racismo a cada dia, a história gerou comoção nas redes sociais. Foi a mãe que, emocionada com a visão de mundo do filho, contou a história em sua página do Facebook.

“Tenho certeza de que todos vocês veêm a semelhança. Se isso não é prova de que o ódio e o preconceito são coisas ensinadas, eu não sei o que é. A única diferença que Jax vê entre eles é o cabelo”, escreveu Lydia Rosebush.

A “Wave-TV” acompanhou, então, a ida ao cabeleireiro. Após ver o resultado, Reddy falou “Jax sou eu… e eu sou Jax”. O garotinho e seu irmão, Enock, nasceram na África e foram adotados pela família de um pastor de Louisville, os Weldon.

“Dividimos o mesmo sobrenome, nos amamos por tudo que temos, e somos para sempre uma família. Um dia, quando eu tiver ido, eles herdarão tudo que tenho e carregarão o nome da família”, finalizou o pai.