Garotinha escolha tema inusitado para festa: cocô

Não basta ser pai (ou mãe), tem que participar, não é mesmo? Os pais da pequena Audrey, 3, levaram esse ditado popular à risca quando ela pediu que o tema de sua festa de aniversário fosse cocô.

“Toda vez que mencionávamos sua festa, Audrey vinha com esse tema, pedindo por balões e bolos nesse formato”, disse sua mãe Rebecca, à versão norte-americana do Huffington Post. “Tentei sugerir outros temas, mas ela sempre pedia por cocô!”, disse.

A família realizou a festa em St. Louis, no estado americano de Missouri, e os convidaram puderam comer biscoitos com o inusitado formato e brincar com um “tiro ao alvo” temático. Como se não bastasse, Rebecca até vestiu um traje de cocô.

“Eu esperava que os avós questionassem, mas eles apenas riram quando eu disse”, lembra ela. “Audrey é definitivamente uma pessoa com atitude. Espero que ela tenha sempre a confiança que tem agora”, finalizou.