Filme ‘A Cabana’ ganha novo trailer e data de estreia no Brasil

Baseado no best-seller de William P. Young, o filme A Cabana ganhou trailer e data de lançamento oficial para o Brasil. A estreia do longa está prevista para o dia 6 de abril e tem protagonista de Avatar, atriz indicada ao Oscar 2017 e brasileira no elenco.

O filme conta a história de Mackenzie Allen Philip, vivido por Sam Worthington (Avatar), que passa por um trauma após o rapto de sua filha durante as férias da família. Philip acredita que a menina foi brutalmente assassinada e escondida em uma cabana.

Abalado emocionalmente, Philip entra em profunda depressão e embarca numa jornada espiritual para resgatar sua fé. Para ajudá-lo, ele conta com o apoio de God, personagem interpretado por Octavia Spencer (atriz indicada ao Oscar 2017 de Melhor Atriz Coadjuvante, pelo filme Estrelas Além do Tempo). Quem também integra o elenco do filme é a brasileira Alice Braga.

Lançado em 2007, o livro de Young vendeu mais de 18 milhões de cópias ao redor do mundo e foi traduzido para 39 idiomas. Só nos Estados Unidos, foram mais de 10 milhões de unidades fazendo com que a obra permanecesse no topo do ranking dos livros mais vendidos do The New York Times por 180 semanas consecutivas. No Brasil, o título se manteve também ocupou a mesma posição em 2009.

