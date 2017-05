Fernando Rocha se emociona com a estreia do filho na TV

Fernando Rocha, o apresentador do “Bem Estar”, programa da Rede Globo, celebrou a estreia do filho, Pedro, no Jornal Nacional da última terça-feira (9). Fernando, que está curtindo as férias em uma viagem para a Jamaica, publicou em seu Instagram uma foto com uma mensagem carinhosa para o filho.

“Pedrinho, Pekas Rocha, peu ! No encerramento do Jornal Nacional de hoje ! Orgulho de pai de longe chorando aqui na Jamaica! Viva pedro! ‘Tudo acaba onde começou'”, publicou o pai juntamente com uma foto da tela de uma televisão em que o filho aparecia.

Pedro estreou na Rede Globo em 2014 na TV Centro América, uma afiliada no Mato Grosso. Lá, ele conseguiu emplacar suas primeiras reportagens na rede nacional. Agora, já no Jornal Nacional, sua primeira experiência como repórter foi para a editoria Internacional. Para realizá-la, o jornalista viajou a Medellín, na Colômbia, para acompanhar os sobreviventes do voo da Chapecoense na visita ao hospital que os atendeu depois do desastre, que aconteceu em dezembro do ano passado.

O repórter também ficou muito entusiasmado com sua primeira aparição em um dos jornais mais famosos do país e postou em seu Instagram: “Um sonho… Pedro Rocha, em Medellín, encerrando o Jornal Nacional. É sonho? Deve ser… Que loucura tudo isso. Nove de maio de dois mil e dezessete. Um dia especial!”.