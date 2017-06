“Exijo respeito como mulher”, responde Fernanda Young a juiz

A atriz e escritora Fernanda Young, 47 anos, entrou com ação judicial contra um agressor que, com um perfil falso no Instagram, a atacou com termos como “vadia lésbica”, em 2015. Na semana passada, saiu a decisão do processo por danos morais. O juiz Christopher Alexander Roisin, da 11ª Vara Cível de São Paulo, concedeu ganho de causa à atriz e definiu indenização de 5 mil reais. O valor poderia ser maior, mas foi reduzido porque, segundo o magistrado, Young tem uma “reputação elástica”.

No domingo (11), Fernanda comentou a afirmação ao blog Veja Gente: “Juiz, irei recorrer. Eu ‘ganhei a causa’ e com isso uma ‘lição de moral’. Exijo respeito como mulher, mãe e artista. Ele fez uma avaliação através de suas opiniões pessoais sobre mim. Ele não me conhece, claramente não conhece a minha obra”.

Na decisão, a justificativa do juiz é de que: “O valor leva em conta ainda o fato da autora ter artisticamente posado nua, de modo que sua reputação é mais elástica, inclusive porque se sujeitou a publicar fotografia fazendo sinal obsceno, publicou fotografia exibindo os seios e não se limitou a defender-se, afirmando que terceiros seriam ‘burros’”. De acordo com ele, Young “deveria demonstrar, como formadora de opinião, um pouco mais de respeito“.

Por conta das afirmações sexistas, a defesa da escritora decidiu recorrer da decisão. “Não pelo valor da indenização, mas pelos trechos bastante machistas da decisão do juiz”, disse a advogada que representa Young, Isabela Guimaraes Del Monde. “Foi um choque para a gente. Ele demonstrou ter uma posição machista, conservadora e retrógrada.”

