Famosos se unem em campanha por igualdade racial

Segundo relatório do Instituto Ethos de Empresas e Responsabilidade Social, ainda precisaremos de mais de 138 anos para alcançar a igualdade racial nos postos de trabalho. Este resultado veio do cruzamento de dados de mais de 500 instituições.

Com esse mote, e fortalecendo a ideia de que esse objetivo deve ser perseguido por toda a sociedade, o Instituto Identidades do Brasil lançou a campanha “Sim à Igualdade Social“, que mobiliza famosos e anônimos pelo fim do racismo e a inclusão.

A cantora Elza Soares, o ator Bruno Gagliasso e a empresária Luiza Helena Trajano são alguns dos célebres nomes que abraçaram a causa. No Dia Internacional de Combate à Discriminação Racial, assista ao vídeo da ação: