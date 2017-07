Família é salva de afogamento por corrente humana de 80 banhistas

No último sábado (08), nove pessoas que estavam se afogando foram salvas por uma corrente humana em uma praia da Flórida, nos EUA. De acordo com o jornal The Panama City News Herald, mais de 80 pessoas teriam se juntado para socorrer o grupo que estava nadando em uma área muito afastada da costa.

A americana Roberta Ursrey contou ao jornal que entrou no mar para tentar socorrer seus dois filhos que estavam muito longe da praia gritando por socorro. Junto com ela estava o pai deles, um primo, a avó e mais três pessoas que se solidarizaram. Apesar de terem alcançado os garotos, eles também acabaram ficando em perigo.

A família estava a cerca de 100 metros de distância da costa e foram necessárias mais de 80 pessoas para alcançá-la. Duas filhas de Roberta também participaram do mutirão. O momento foi registrado em uma foto impressionante.

“Essas pessoas foram anjos de Deus que estavam no lugar certo, na hora certa. Eu devo a vida da minha família a eles. Sem eles, nós não estaríamos aqui”, declarou a norte-americana.