Família pode ter sido envenenada em almoço de Dia das Mães

A polícia de Camaragibe, município da região metropolitana do Recife, investiga a possibilidade de que o almoço de comemoração do Dia das Mães de uma família tenha sido envenenado com chumbinho – substância nociva para combate de ratos.

A principal suspeita é que o ex-namorado de uma das vítimas, inconformado com o término de seu relacionamento com a jovem, tenha adicionado o veneno a temperos na cozinha, de acordo com informações da polícia local ao G1. Nove pessoas da família foram hospitalizadas após passarem mal no último domingo (14).

Na tentativa de reatar o namoro com a jovem de 20 anos, o homem suspeito de ter praticado o crime foi à casa da família no sábado (13), e teria tido acesso à cozinha da residência em um momento de ausência da moça. Durante a noite, ela cozinhou no local, passou mal e foi atendida no Hospital da Restauração, localizado no centro de Recife. Sem suspeitar, a família ingeriu a comida no almoço de domingo, normalmente.

Vestígios pretos junto ao colorau – tempero usado no preparo da comida – foram encontrados posteriormente pela polícia. Exames toxicológicos estão sendo feitos para confirmar as suspeitas e identificar o tipo de veneno utilizado. O gato da família morreu e seu corpo deve servir para coleta de provas na investigação.

Três das vítimas da família foram levadas para a Unidade de Pronto Atendimento dos Torrões, no Recife, e devem ser liberadas nesta-segunda-feira (15); outras cinco foram para a Unidade de Pronto Atendimento da Caxangá, também na capital pernambucana, e precisaram ser entubadas. Uma jovem está internada no Hospital da Restauração.