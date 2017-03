Fã pede para McCartney mudar música em prol da doação de órgãos

Um brasileiro que se identifica como Keke gravou uma mensagem em vídeo para o cantor Paul McCartney. Ele quer que o ex-Beatle mude a letra de uma música prol da doação de órgãos. Agora, ele pede ajuda na internet para seu recado chegar até o cantor. A gravação foi feita em parceria com a Associação Brasileira de Transplante de Órgãos (ABTO).

Keke conta que só está vivo por ter conseguido um transplante de coração dois anos atrás, mas que, atualmente, 30 mil brasileiros esperam na fila por um doador. Em 2015, 2,3 mil pessoas morreram no Brasil aguardando um órgão, segundo a ABTO. A tecnologia e o preparo médico não são barreiras no país, mas sim o número de doadores, já que muitas famílias têm resistência em autorizar a retirada de órgãos de parentes mortos.

“Eu só queria que em vez de cantar ‘live and let die‘ (viva e deixe morrer, em português), você cantasse ‘die and let live‘ (morra e deixe viver, em português) e postasse nas suas redes sociais em prol da doação de órgãos” pede Keke, citando uma das músicas mais famosas da carreira solo de McCartney. “Eu tenho certeza que se você fizer isso, milhões vão escutar. Sing for life, Paul“ finaliza dizendo, em inglês, ‘cante pela vida’.

O vídeo, legendado em inglês, começou a ser compartilhado por WhatsApp na sexta-feira (10). Algumas horas depois, ele foi publicado na página do Facebook da ABTO anunciando que o Corinthians entrará com a tag #Sing4LifePaul na camisa do uniforme no jogo de domingo.

Será que a mensagem chegará até McCartney? Veja o vídeo: