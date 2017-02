Expectativa de vida alcançará os 90 anos para mulheres em 2030

A expectativa de vida continuará aumentando nos países desenvolvidos. Para as mulheres, ela alcançará os 90 anos em 2030 em países como Coreia do Sul, França e Espanha — revela um estudo publicado nesta quarta-feira (22).

“Até pouco tempo atrás, muitos cientistas pensavam que a expectativa de vida nunca ultrapassaria os 90 anos”, lembrou o professor Majid Ezzati, autor principal do estudo publicado na revista médica britânica The Lancet.

Vinte e um modelos matemáticos foram combinados para prever a evolução da expectativa de vida em 35 países desenvolvidos]. A expectativa de vida de uma sul-coreana ao nascer em 2030, por exemplo, será de 90,8 anos; enquanto que a das espanholas será de 88,07 anos; a das francesas, 88,6 anos; e a das japonesas; 88,4 anos.

A expectativa de vida também evoluirá para os homens e a diferença em relação às mulheres, atualmente mais longevas, tenderá a se reduzir em 2030.

Possíveis motivos

A expectativa de vida vai melhorar claramente na Coreia do Sul, com uma alta de 6,6 anos para as mulheres, e de sete anos, para os homens entre 2010 e 2030.

Não é à toa: o país ampliou o acesso aos cuidados médicos e vem promovendo uma alimentação saudável entre crianças e adolescentes. As taxas de obesidade e de tabagismo entre as mulheres também se mostraram inferiores às da maioria dos países analisados, de acordo com os pesquisadores.

Longevidade no Brasil

Em pesquisa divulgada em dezembro de 2016 pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), a expectativa de vida do brasileiro nascido em 2015 aumentou e passou a ser de 75,5 anos. Em 2014, era de 75,2 anos.

O maior índice desponta em Santa Catarina, batendo os 78,7 anos. O estado também apresentou a maior esperança de vida para os homens (75,4) e para as mulheres (82,1).

“No outro extremo, estão o Maranhão, com a menor expectativa de vida ao nascer para ambos os sexos (70,3 anos), Alagoas, com a menor esperança de vida para os homens (66,5 anos), e Roraima, com a menor para as mulheres (74 anos)”, diz o Instituto.