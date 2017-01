Este vídeo compara cenas de musicais clássicos com ‘La La Land’

Indicado 14 vezes ao Oscar – incluindo as estatuetas de melhor filme e melhor ator e atriz –, La La Land – Cantando estações tem encantando por suas referências a musicais clássicos do cinema americano. Muitas das cenas do lançamento são releituras de cenas icônicas. Para efeito de comparação, uma usuária do Vimeo editou um vídeo em que compara lado a lado a cena original e a versão de La La Land.

Um dos clássicos mais lembrados é Cantando na Chuva (1952), como na cena em que Seb (Ryan Gosling) dança para Mia (Emma Stone) ao redor de um poste de luz com a cidade ao fundo ou quando visitam os estúdios de cinema. A sequência em que Mia e as amigas se vestem, cantam e dançam antes de uma festa une Grease (1978), Amor, Sublime Amor (1961) e Charity, meu amor (1969).

Outros filmes lembrados são Vamos Dançar? (1937) e Cinderela em Paris (1957). Caso não tenha entendido a referência da cena em que o casal de protagonistas dança em meio às estrelas, vale assistir (ou rever!) Moulin Rouge (2001).

Assista ao vídeo completo:

