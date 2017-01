Estas gêmeas branca e negra mostram que a diversidade é adorável

As irmãs Kalani e Jarani Dean, de 9 meses, são gêmeas, mas, apesar das carinhas igualmente adoráveis, uma é negra e a outra e branca. Jarani herdou a cor de pele e olhos do pai, enquanto Kalani puxou à mãe. As irmãs, que moram em Illinois, no Estados Unidos, chamaram a atenção da Internet – que morreu de amores pelas duas.

De acordo com a mãe das gêmeas, Whitney Dean, as diferenças também aparecem na personalidade: Kalani é muito agitada e já começou a engatinhar; e Jarani ama comida e ainda não se decidiu a engatinhar. “Quando elas nasceram, eu não acreditava, porque parecia tão raro ter gêmeas de cores diferentes que eu não pensava que aconteceria com as minhas”, disse a mãe ao site KHQA.

A característica é realmente bastante rara. Apenas um a cada 500 casais inter-raciais que estão esperando gêmeos devem ter bebês com cores de pele diferentes, de acordo com informações da BBC.

