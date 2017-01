Estas foram as 20 vezes que Meryl Streep foi indicada ao Oscar

A atriz Meryl Streep é, indiscutivelmente, uma das atrizes mais admiradas do nosso tempo. Não é a toa que ela acaba de bater o próprio recorde: nesta terça-feira (24), Meryl recebeu sua 20ª indicação ao Oscar em categoria de atuação.

Leia também: Confira os indicados ao Oscar 2017

Vencedora de 3 estatuetas, ela concorre com Emma Stone (La La Land), Natalie Portman (Jackie), Isabelle Rupert (Elle) e Ruth Nega (Loving) na categoria Melhor Atriz pelo filme Florence – Quem é Essa Mulher?.

Katharine Hepburn, falecida em 2003, é a segunda atriz com mais nomeações na história do Oscar e a mais premiada: ela teve 14 indicações e levou 4 estatuetas. Já Jack Nicholson é o ator mais nomeado, com 12 indicações e 3 vitórias.

Leia também: 5 vezes em que Meryl Streep provou que sua idade é apenas um detalhe

Meryl levou seu primeiro Oscar em 1980 pelo filme Kramer Vs. Kramer – eleito Melhor Filme do ano – na categoria Melhor Atriz Coadjuvante. O troféu de Melhor Atriz ela levou em 1983 por A Escolha de Sophia e em 2013 por A Dama de Ferro.

Relembre todas as indicações de Meryl Streep ao Oscar e veja quais estão disponíveis nas plataformas de streming Netflix e NOW:

20. Florence – Quem é Essa Mulher? (2017)

Indicada a Melhor Atriz pela personagem Florence Foster Jenkins (resultado no dia 28 de fevereiro)

Disponível no NOW

19. Caminhos da Floresta (2015)

Indicada a Melhor Atriz Coadjuvante pela personagem Bruxa

18. Álbum de Família (2014)

Indicada a Melhor Atriz pela personagem Violet Weston

17. A Dama de Ferro (2012)

Vencedora a Melhor Atriz pela personagem Margaret Thatcher

16. Julie & Julia (2010)

Indicada a Melhor Atriz pela personagem Julia Child

15. Dúvida (2009)

Indicada a Melhor Atriz pela personagem Aloysius Beauvier

14. O Diabo Veste Prada (2007)

Indicada a Melhor Atriz pela personagem Miranda Priestly

Disponível no NOW

13. Adaptação (2003)

Indicada a Melhor Atriz Coadjuvante pela personagem Susan Orlean

12. Música do Coração (2000)

Indicada a Melhor Atriz pela personagem Roberta Guaspari

Disponível no NOW

11. Um Amor Verdadeiro (1999)

Indicada a Melhor Atriz pela personagem Kate Gulden

10. As Pontes de Madison (1996)

Indicada de Melhor Atriz pela personagem Francesca Johnson

Disponível no NOW

9. Lembranças do Paraíso (1991)

Indicada a Melhor Atriz pela personagem Suzanne Vale

8. Um Grito no Escuro (1989)

Indicada a Melhor Atriz pela personagem Lindy Chamberlain

7. Ironweed (1988)

Indicada a Melhor Atriz pela personagem Helen Archer

6. Entre Dois Amores (1986)

Indicada a Melhor Atriz pela personagem Karen Blixen

Disponível na Netflix e no NOW

5. Silkwood (1984)

Indicada a Melhor Atriz pela personagem Karen Silkwood

4. A Escolha de Sophia (1983)

Vencedora de Melhor Atriz pela personagem Sofia Zawistowski

Disponível na Netflix

3. A Mulher do Tenente Francês (1982)

Indicada a Melhor Atriz pela personagem Anna

2. Kramer vs. Kramer (1980)

Vencedora de Melhor Atriz Coadjuvante pela personagem Joanna Kramer

1. O Franco Atirador (1979)

Indicada a Melhor Atriz Coadjuvante pela personagem Linda