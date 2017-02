Esposa de Victor, do Victor e Leo, presta queixa de agressão

Poliana Bagatini, esposa do cantor Victor Chaves, da dupla sertaneja Victor & Léo, prestou queixa contra o marido em Belo Horizonte nesta sexta-feira (24). Grávida, a jovem de 29 anos disse ter sido agredida por ele.

Segundo a Polícia Militar, Poliana afirmou ter sido jogada ao chão por Victor e, em seguida, receber vários chutes.

A briga, de acordo com as informações da polícia ao G1, começou por motivos torpes e ela teria sido impedida por um segurança e pela irmã do cantor de sair do local após as agressões. A vítima só conseguiu deixar o prédio após uma vizinha, que ouviu a briga, chamar o elevador para ela. Poliana também reportou estar sendo ameaçada pela família do marido.

A queixa foi prestada na Delegacia Seccional Sul e depois encaminhada para a Delegacia de Mulheres da capital. Lá, segundo a Polícia Civil, ela desistiu do atendimento e não fez o exame de corpo de delito.

O caso será investigado pela Polícia Civil de Minas Gerais. Até o fechamento desta matéria, a assessoria de imprensa de Victor não foi encontrada por CLAUDIA.