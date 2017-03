Escritora com câncer terminal faz perfil de namoro para o marido

A escritora norte-americana Amy Krouse Rosenthal tem um câncer terminal. Isso, no entanto, não a impede de pensar no futuro. Em artigo para o New York Times, ela fez um perfil de namoro para Jason Brian Rosenthal, com quem está casada há 26 anos e possui três filhos já grandes.

Além de declarar seu amor por ele e expor como a notícia do câncer fez todos os seus planos juntos ruírem, Amy também descreveu as melhores qualidades do companheiro e desejou que a pessoa certa lesse o recado e encontrasse Jason. “Não é nenhuma surpresa que as palavras ‘câncer’ e ‘cancelar’ se parecem”, escreveu.

Ao final do texto, a escritora deixa um espaço vazio para que Jason e seu possível futuro amor possam escrever um novo começo que ambos mereçam.

Tatuagens e memórias

Em seu recente livro de memórias, escrito antes do diagnóstico da doença, Amy pediu que os leitores mandassem ideias de tatuagem para que ela e o escolhido fizessem juntos. Muitas pessoas aderiram e a sugestão de uma bibliotecária de 62 anos chamada Paulette chamou sua atenção.

A ideia era escrever a palavra “more” (mais, em inglês) porque foi a primeira palavra falada por Amy. Elas fizeram a tatuagem juntas em setembro do ano passado, mas a palavra adquiriu um outro significado para a escritora.

“Eu quero mais tempo com Jason. Eu quero mais tempo com meus filhos. Eu quero mais tempo para bebericar martinis no Green Mill Jazz Club nas noites de quinta-feira. Mas isso não vai acontecer. Eu provavelmente tenho apenas mais alguns dias como pessoa nesse planeta. Então, por que estou fazendo isso?”, conta no artigo.

A escritora é conhecida por seus livros infantis e sobre memórias.