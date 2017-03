Mulher é encontrada morta dentro de porta-malas do próprio carro

O corpo de Maria Luzianira de Lima Pereira, 47 anos, foi encontrada dentro do porta-malas do próprio carro na noite desta quarta-feira (29), em Peruíbe, cidade do litoral de São Paulo. Ela estava desaparecida desde a última terça-feira (28), informa o G1.

Segundo a Polícia Civil, o veículo com o corpo estava trancado e foi encontrado em uma estrada na área rural de Peruíbe. A vítima não apresentava sinais aparentes de violência e a chave do carro estava junto com seu corpo.

Em depoimento à Polícia Civil, o marido da vítima Carlenio Pereira, 63 anos, disse que Maria Luzianira teria saído de casa na terça, por volta das 10 horas, após uma briga entre o casal. O motivo da discussão seria um caso extraconjugal da mulher descoberto pelo esposo. Durante seu depoimento, Carlenio negou envolvimento na morte de Maria Luzianira.

O caso está sendo investigado no 1º Distrito Policial de Peruíbe.

