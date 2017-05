Ela cresceu! Filha de Sandra Annenberg rouba a cena pela simpatia

No último domingo (7), a jornalista Sandra Annemberg aproveitou para passar um tempo grudadinha na filha Elisa, de 13 anos. As duas foram ao lançamento de uma marca de roupa adolescente em São Paulo.

A adolescente, fruto do relacionamento de Sandra com o jornalista Ernesto Paglia, já havia conquistado o carinho dos fãs quando apareceu comemorando a vitória da mãe no prêmio Melhores do Ano, em dezembro de 2016.

A jovem ainda posou com outros artistas que participaram do evento, como Isabella Moreira, Júlia Gomes, Giulia Nassa e Vitor Kley.

Elisa mostrou que seu carisma segue o mesmo, não é verdade?