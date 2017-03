Daily Mail destaca pernas em encontro de primeiras-ministras

Duas das pessoas mais poderosas do mundo, a primeira-ministra da Escócia Nicola Sturgeon e a primeira-ministra britânica Theresa May, estampam a capa do jornal britânico Daily Mail desta terça-feira (28). Nada fora do comum, visto a importância delas no cenário político mundial. O que assusta mesmo é o conteúdo sexista da matéria.

As duas se encontraram em visita de May à Escócia. Na quarta-feira (29), a primeira-ministra britânica irá ativar o artigo 50 do Tratado de Lisboa – firmando o arranque formal das negociações de saída da União Europeia. Sua batalha é para que os quatro países que compõem a Grã-Bretanha – Inglaterra, Escócia, Irlanda do Norte e País de Gales – permaneçam unidos.

No entanto, para o Daily Mail, o fato relevante a ser ressaltado sobre o encontro das duas mulheres que podem decidir o futuro do Reino Unido foi a perna delas. “Don’t worry Brexit, who won Legs-it” [algo como, ‘Não se preocupe Brexit, quem ganhar Pernas-isso’, em português] é a chamada de capa desta terça.

Na imagem em destaque, Sturgeon e May aparecem sentadas lado a lado com as respectivas pernas à mostra. Uma imagem enquadrada de uma forma bastante tendenciosa, diga-se de passagem.

“Totalmente galante, tentadoramente cruzada… uma clara tentativa de sedução” dissertou a colunista Sarah Vine sobre as pernas de Sturgeon. A capa foi divulgada na noite de segunda no Twitter e repercutiu negativamente entre políticos e personalidades. Em edições tardias do jornal, foi dito que o artigo dava um “veredicto leve sobre o grande confronto”, reporta o The Guardian.