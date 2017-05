Conheça Toby Little, que aos 9 anos já enviou mais de mil cartas

Toby Little tinha apenas 5 anos quando perguntou para a mãe se podia mandar uma carta para a Nova Zelândia. Como em 2013 despachar mensagens pelos Correios já não era algo comum, a artista plástica e professora Sabine achou que a ideia poderia render uma boa lição de geografia e história ao menino. “Mas nunca imaginei que fosse tão longe”, contou por telefone a CLAUDIA. Quatro anos depois, já são 1 119 cartas enviadas a mais de 190 nações.

Apesar do desejo do inglesinho, a Nova Zelândia não foi o primeiro destino de suas correspondências, pois seus pais não conheciam ninguém lá. Ele começou, então, se comunicando com amigos deles na França, nos Estados Unidos e no Japão. “Quando chegamos a 40 cartas, vi que aquilo poderia se transformar num projeto maior, então entrei em contato com amigos, pedi ajuda pelo Facebook e fomos conseguindo destinatários do mundo todo”, lembra Sabine.

Leia também: Conheça Tiera Gunn: a jovem engenheira da Nasa de apenas 22 anos

Os caminhos nem sempre foram simples. Quando o garoto resolveu falar com alguém no Egito para perguntar sobre múmias e faraós, Sabine recorreu a uma agência de tradutores árabes e pediu o endereço de familiares dos funcionários do lugar. “Fiquei impressionada em ver como as pessoas estavam dispostas a colaborar.” Quando a brincadeira ganhou proporções ainda mais grandiosas, a família resolveu criar um site, para publicar as cartas e pedir ajuda nas missões mais difíceis.

Cada mensagem demanda dedicação. A família pesquisa o destino, vê fotos de pontos turísticos e lê sobre a fauna e a flora locais. As perguntas de Toby são específicas sobre algum tema que chame sua atenção. Nem sempre ele recebe todas as respostas, mas já acumula amigos à distância. É o caso de dois irmãos do Butão, com quem já trocou quatro cartas. Do México, foi mais complicado conseguir um retorno – demandou 12 tentativas. Da Síria, não veio nada até hoje. “A guerra atrapalha o sistema de comunicação, as cartas não chegam”, lamenta Sabine.

Leia também: Alex, de 6 anos, manda carta para Obama buscar menino sírio ferido

O projeto de Toby virou um livro, lançado no Brasil pela Fontanar. Querido Mundo, Como Vai Você? inclui uma carta enviada para Nelson Mandela, quando o líder africano estava doente – sem retorno – e uma para o Papa, em que Toby pergunta como é possível ter certeza de que Deus existe – respondida de forma genérica pelo Vaticano.

Agora, o garoto se prepara para conhecer pessoalmente os lugares com os quais se comunicou. Ele já foi à França e chega ao Rio de Janeiro em julho. As Ilhas Galápagos, seu sonho atual, devem esperar mais um pouco. “Minha mãe disse que estamos juntando dinheiro para ir em 2019”, contou ao telefone, arrancando risadas de Sabine.

Leia também: Menino autista escreve poema encantador sobre ser singular