Congressistas dos EUA lutam pelo direito de ‘descobrir os braços’

Com o intuito de bater de frente com as regras de vestuário impostas, tanto para mulheres quanto para homens, pelo palácio do Capitólio, deputadas e senadoras do Congresso dos Estados Unidos fizeram, na última sexta-feira (14), um protesto para reivindicar o direito de usarem roupas que deixem os braços descobertos.

O movimento, chamado de #SleevelessFriday (sexta-feira sem mangas, em português), foi organizado depois de muitas mulheres receberem advertências por conta de suas roupas não estarem de acordo com as regras da instituição. Até mesmo algumas jornalistas foram impedidas de entrar no salão onde a imprensa tem livre acesso uma vez que seus braços estavam descobertos.

Leia mais: As mulheres da Casa Branca usaram uma brilhante estratégia para se fazerem ouvidas

A deputada democrata Jackie Speier, que organizou o movimento, postou em seu perfil no Twitter a foto do grupo de mulheres vestidas com roupas sem mangas em frente ao Congresso. “Obrigada a todas as colegas que se juntaram a mim pela #Sexta-FeiraSemMangas — porque as mulheres têm o direito de descobrir os braços!”, diz a postagem.

Thank you to all my colleagues who joined me for #SleevelessFriday — because women have the right to bare arms! pic.twitter.com/PhMEf2v4ZP — Jackie Speier (@RepSpeier) July 14, 2017

Chellie Pingree, outra deputada democrata, aderiu ao movimento inclusive em sua conta no Twitter. Em um primeiro momento, ela twittou sobre uma reportagem do New York Times (NYT) que traz relatos de repórteres que não puderam entrar no Capitólio porque estavam com roupas sem mangas.

Em outra postagem, ela completou: “Mas é 2017 e as mulheres podem votar, ser eleitas e escolher seus próprios estilos. É hora de atualizar as regras da casa para alinhá-las com os novos tempos!”.

…But it’s 2017 and women vote, hold office, + choose their own style. Time to update House Rules to reflect the times! #SleevelessFriday pic.twitter.com/hSJarEsKKy — Chellie Pingree (@chelliepingree) July 14, 2017

Segundo outra reportagem do NYT, Paul Ryan, líder da Câmara dos Deputados americana, anunciou que tentará modernizar as regras da casa para que sigam a linha mais contemporânea dos tempos. Assine a nossa newsletter e fique por dentro de todas as novidades!