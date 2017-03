Comissária brasileira viaja a Austrália ajudando pessoas carentes

Sabrina Nogueira, 31 anos, tinha largado a faculdade de biologia e trabalhava como assistente em uma grande empresa quando começou a sentir falta de uma experiência fora do país. Três meses depois, em novembro de 2009, desembarcou na Austrália.

Lá, a paulistana trabalhou limpando chapas de cozinha, como atendente em restaurantes e faxineira em um asilo, até que descolou o cargo de stewardess de iate. “Até então, nunca tinha ouvido falar dessa profissão. Eu teria que passar 24 horas a serviço de uma família, como uma comissária de bordo.”

Naquele momento, finalmente, a viagem ganhara sentido. A embarcação é como uma casa de praia para um casal de idosos, o filho, a nora e os três netos. “Em sua jornada, eles ajudam as pessoas que encontram no caminho. Claro que acabei me envolvendo.”

Em geral, levam para doar arroz, água, itens de higiene pessoal, brinquedos, cadernos, lápis de cor e roupas. Antes das viagens, o grupo ainda faz intensa pesquisa sobre que tipo de assistência é necessária em cada um dos locais que serão visitados.

Em uma pequena vila do arquipélago de Vanuatu, na Oceania, por exemplo, deixaram um painel de energia solar – com eletricidade, tornou-se possível manter os peixes frescos por mais tempo. Em outra ocasião, levaram óculos de grau. “Nunca esqueço como uma mulher chorou ao ver o mundo com novos olhos.”

Para Sabrina, a experiência fez com que recobrasse a noção do que é essencial e do que não é. E aumentou nela o desejo de praticar filantropia. Para isso, criou o blog theyachtstewardess.com, onde se pode acompanhar suas aventuras e contribuir para a causa com doações. “Não há sentimento melhor do que fazer o trabalho dos meus sonhos e ainda ajudar o próximo.”