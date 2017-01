Com caderno de elogios, professora aumenta rendimento dos alunos

Uma professora do Rio Grande do Norte está mudando a vida escolar de crianças que estudam no Centro de Educação Integrada de Maracajú, em Maxaranguape. Aplicando técnicas de meditação e trabalho interdisciplinar, ela ajuda alunos do quinto ano do ensino fundamental a terem mais concentração, mais rendimento nas atividades escolares e um bom comportamento dentro e fora da escola.

Sandra Cristina da Silva Cassiano tem vinte anos de experiência na sala de aula e percebeu, ao longo tempo, quão importante é elogiar as crianças e valorizar sua autoestima.

Para isso, ela separa alguns minutos da aula para que ela e os alunos agradeçam por tudo que têm e pelos sonhos que já realizaram. Além disso, ela organiza com as crianças um caderno, em que os alunos escrevem elogios aos colegas, professores ou qualquer outra pessoa da comunidade escolar. “É um momento grandioso, que além de estimular a leitura e a escrita, ainda ajuda a melhorar o relacionamento na escola”, escreve Sandra ao site Porvir .

Para que os alunos possam adquirir confiança e demonstrar seus interesses, Sandra organiza pequenos grupos de estudo com monitores. Ela são distribuídos conforme diferentes níveis de aprendizagens, para que eles tirem dúvidas e aprendam juntos. Segundo a professora, ao perceber que podem auxiliar os colegas eles se sentem mais úteis e seguros.

A inspiração para as atividades veio dos próprios alunos. “Me coloco no lugar deles, que estão acostumados a passar uma manhã inteira levando broncas, fazendo tudo o que os professores pedem e sendo obrigados a sentar em outro lugar para não conversar com o colega do lado”, disse. Além disso, ela pergunta a suas duas filhas como elas gostariam que os professores atuassem na sala de aula.

O projeto está sendo ampliado, e outros professores dos anos finais do ensino fundamental também estão trabalhando com as ideias de Sandra.