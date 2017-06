Colégio pede para alunos se vestirem de “favelados do RJ”

O Colégio Fayal, em Itajaí (SC), gerou polêmica nas redes sociais ao pedir que seus alunos fossem a uma festa vestidos de “favelados do Rio de Janeiro”. O convite era para a festa de integração e foi enviado aos pais dos alunos do 4º ano.

“Ficamos indignados com isso, porque sempre lutamos contra o preconceito. Faço um trabalho com a cultura hip-hop há 20 anos e ensinamos dentro de casa a não ter nenhum tipo de discriminação”, disse Willian Domingues, pai de um dos alunos, ao G1.

O filho dele explicou que a turma foi dividida em duas classes sociais para uma festa de integração da escola. “De um lado os favelados do Rio de Janeiro, que iriam de bermuda, chinelo, óculos escuros e boné, e a outra metade, vestida como médicos, advogados e empresários, para representar a outra parte da cidade“, explicou em uma rede social.

Em nota, a direção da escola informou que a festa de integração ocorre anualmente. Neste ano, o tema é Cidadania Solidária, já que questões relacionadas às desigualdades sociais foram trabalhadas com os alunos no primeiro semestre. Segundo a instituição, houve um equívoco na escolha das palavras. “Nosso espírito educacional é sempre na intenção de realizar ações que possam somar com a comunidade. Houve um sério equívoco no bilhete enviado às famílias dos quartos anos e que separado do contexto a que pertencia tornou-se inaceitável”, declararam nas redes sociais.

“Eu já sofri preconceito, meu pais já sofreram preconceito. Nada mais certo que mostrar que todo mundo, independente de classe, cor, todo mundo é igual”, argumenta Willian.“O que mais me indigna é que alguns pais acham isso uma coisa mais normal do mundo. Gente que acha normal, porque nunca sentiu na pele a discriminação. Não é necessário intenção para ser racista ou expressar qualquer tipo de preconceito“, desabafou o pai.

O Colégio Fayal disse ainda que conta com a compreensão de todos e que encara o momento com humildade.