Cidade ajuda casal a adiantar união para pai com câncer assistir

Dan Harrahill, 52 anos, era um conhecido e amado médico de St. Paul, cidade do estado de Nebraska, no centro dos Estados Unidos. Além de fazer muitos partos, também cuidou de muitas pessoas ao longo de sua carreira de 18 anos.

No entanto, ele foi diagnosticado com câncer do cólon e, com o agravamento da doença, a ideia de que Harrahill não viveria para ver sua filha se casar e seu filho se graduar começou a atormentar a família.

Foi então que, em um enorme ato de generosidade, toda a cidade resolveu ajudar. No dia 23 de março, o médico recebeu a notícia de que seu câncer era inoperável e, segundo reportagem do Omaha.com, não levou mais do que um dia para que a comunidade local se organizasse para fazer o impossível se tornar realidade. No dia 24, foram necessárias somente algumas horas para improvisar, no hospital CIH Health St. Francis, uma formatura para o filho, Noah, seguida de uma cerimônia de casamento para sua filha Emilia e o namorado Kyle Harshman.

“Ele estava sorrindo de orelha a orelha durante toda a formatura e o casamento. Foi um dos melhores dias da minha vida, mesmo sob essas circunstâncias”, contou Shelly, a esposa, ao Omaha.com.

Para a formatura de Noah, seus colegas de sala e o coral da escola providenciaram música e becas e, com relação à cerimônia, um programa especial foi preparado.

Um grupo no Facebook, chamado Dr Dan’s Fans, foi inundado com mensagens de condolências e relatos de pacientes com suas memórias preferidas envolvendo o médico, que acabou falecendo no dia 1º de abril.

“As redes sociais podem fazer coisas maravilhosas e a comunidade as utilizou para trazer todos aqui”, comentou ao Omaha.com o reverendo Ray Kosmicki, um dos padres que oficializou a união de Emilia e Kyle.